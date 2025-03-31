Кибератака на "Укрзализныцю": была ли утечка военных и персональных данных

Последствия кибератаки на "Укрзализныцю" / © Associated Press

Реклама

Во время массированной кибератаки на «Укрзализныцю» не было утечки военных или персональных данных.

Об этом заявил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в эфире «Новости.LIVE».

Он заверил, что персональные данные пассажиров или информацию о военных грузах УЗ не хранит на своих ресурсах компании, поэтому враг просто не мог получить к ним доступ.

Реклама

«Никакой информации о специальных или военных грузах в нашей системе не хранится. Не буду вдаваться в детали, но существует другой защищенный документооборот, который не является цифровым и работает в соответствии со всеми протоколами по закрытым каналам. Поэтому даже если враг пытался какую-то информацию по этому поводу получить, то она защищена и недоступна через цифровые каналы», — утверждает Перцовский.

Также он опроверг информацию об утечке персональных данных пассажиров и подчеркнул, что «Укрзализныця» не хранит их в своих системах.

«У нас есть обмен данными с „Дією“. Все построено таким образом, что система посылает подтверждение или опровержение для определенных лиц», — говорит глава правления УЗ.

По словам Перцовского, после кибератаки более чем на 90% восстановлен функционал онлайн-сервисов «Укрзализныци» в сегменте пассажирских перевозок. Для полного восстановления грузовых сервисов, в том числе платежей для подрядчиков, компании нужно еще 2–3 недели.

Напомним, 23 марта все онлайн-сервисы «Укрзализныци» были недоступны из-за кибератаки.