Кибератака на госреестры повлияла на работу банков: НБУ разрабатывает новые инструкции

В настоящее время готовятся специальные разъяснения о порядке открытия счетов в условиях ограниченного доступа к реестрам.

В результате российской кибератаки доступ к некоторым государственным реестрам был ограничен, что усложнило работу банков по открытию новых счетов и выдаче кредитов.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в ответе на запрос "Интерфакс-Украина".

В НБУ отметили, что все информационные системы Нацбанка работают в штатном режиме.

"В то же время недоступность отдельных государственных реестров определенным образом влияет на работу банков, в частности, на открытие новых счетов и выдачу кредитов", — отметили в регуляторе.

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Нацбанк напомнил, что подобная ситуация возникала в начале полномасштабного вторжения, когда государственные реестры тоже были недоступны. В то время центробанк предоставлял банкам специальные разъяснения о порядке открытия счетов в условиях ограниченного доступа к реестрам, и банковская система функционировала стабильно.

"Сейчас готовится аналогичное письмо для банковской системы", — сообщили в НБУ, добавив, что это поможет стабилизировать работу финансовых учреждений в текущих условиях.

Напомним, что в Украине 19 декабря произошла самая масштабная кибератака на государственные реестры за последнее время – россияне предприняли попытку нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. В результате атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.