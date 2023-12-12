Кибератака на "Киевстар": когда компания возобновит предоставление услуг (обновленная информация)

"Киевстар" заверил, что после стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсацию.

12 декабря 2023 года сеть "Киевстара" испытала самую масштабную в истории глобального телеком рынка хакерскую атаку, из-за чего абоненты оператора не имели возможности пользоваться услугами связи.

Как компания "приходит в себя" и когда возобновится оказание услуг, рассказала спикер "Киевстара" Ирина Леличенко в комментарии ТСН.ua.

По ее словам, специалисты компании сразу приступили к возобновлению сервисов, и по состоянию на 20.00 12 декабря 2023 года частично возобновили работу услуг фиксированной связи. Специалисты компании работают над возобновлением других услуг, и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года. Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем обещают сообщать дополнительно.

Она заверила, что после стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсацию.

"Компания выражает благодарность правоохранительным органам, государственным службам, Службе безопасности Украины за мгновенную реакцию и профессиональную помощь в решении этой беспрецедентной ситуации. Вся команда "Киевстар" выражает благодарность абонентам, коллегам по телеком рынку, корпоративным клиентам за понимание и поддержку", — отметила Леличенко. .

Напомним, сегодня, 12 декабря, в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" произошел масштабный сбой.

Генеральный директор компании заявил, что после масштабной кибератаки на "Киевстаре" до сих пор непонятно, когда удастся восстановить сервисы службы связи. Дело принялось расследовать СБУ.

ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах работы "Киевстар".

Читайте также: