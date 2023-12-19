Кибератака на "Киевстар": могут ли хакеры сделать то же самое с "Дією"

Представитель Минцифры заверил, что даже в случае взлома "Дії" враг не получит никакой важной информации о пользователях.

Мощная враждебная кибератака на "Киевстар", в результате которой работа мобильного оператора на время даже была прекращена, встревожила украинцев.

Могут ли хакеры атаковать "Дію", как это сделали с "Киевстаром", и нужно ли волноваться, объяснил в эфире телемарафона руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Он заверил, что вероятная кибератака на "Дію" не даст врагу никакой важной информации. По словам представителя Минцифры, приложение создано таким образом, что в системе "Дія" нет никаких данных ни одного гражданина.

"Когда вы ставите мобильное приложение, авторизируетесь путем через BankID или NFS в биометрическом документе, дальше мобильное приложение делает запрос в соответствующие реестры. То есть в реестр, например, водительские удостоверения... и спрашивает, есть ли у этого гражданина водительское удостоверение. Так же происходит со всеми документами. Если документ есть, то он поступает непосредственно на телефон.

Условно говоря, положив систему "Дія" все равно нельзя ни украсть данные, ни ничего с ними поделать, потому что они хранятся должным образом в государственных реестрах", – заверил Мстислав Баник.

Ранее сообщалось, что Минцифры представило на Diia Summit новые услуги в "Дії" и обновленный дизайн приложения.

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