Кибератака на "Киевстар": за хакерскими группировками стоят два государства — эксперт

Эксперт по кибербезопасности и руководитель развития компании Youcontrol Михаил Кольцов считает, что за масштабной атакой на сеть крупнейшего украинского мобильного оператора Киевстар стоят несколько хакерских группировок, которые финансируются, вероятно, Россией и Ираном.

Об этом он говорил в среду, 13 декабря, в эфире телеканала "Киев".

По его словам, заявление кибергруппировки "Солнцепек", которая взяла на себя ответственность за атаку, не соответствует действительности. Мол, эти люди только транслируют определенные месседжи. Хакеров из "Солнцепека" Кольцов назвал "коммуникационщиками, которые техническую работу в рамках атаки не выполняют".

“Мое предположение – это результат работы нескольких кибергрупп. Когда с помощью международных партнеров мы получим данные по трафику, мы сможем сказать более точно. Я считаю, что это комбинированное сотрудничество Ирана и РФ.

Эксперт отметил, что технические детали атаки, а именно, какое злонамеренное программное обеспечение было использовано, какой был вектор атаки и какие точки входа, позволят лучше распознать хакерские группы, которые находятся "на своеобразном учете по таким признакам".

"Подозреваю, что мы увидим следы деятельности нескольких групп, которые так или иначе будут привязаны к финансированию двумя государствами — Ираном и РФ", — сказал Михаил Кольцов.

Напомним, ранее хакеры группы "Солнцепек" заявили, что это якобы они атаковали сеть "Киевстара", поскольку эта компания помогает ВСУ. В СБУ назвали "Солнцепек" хакерским подразделением Главного управления генштаба вооруженных сил РФ.

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