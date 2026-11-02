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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
555
Время на прочтение
4 мин

Кибератака на "Воздушную тревогу": все о "ядерной угрозе", "боеголовках" по России и мемы о Щекавице

Волнения из-за фейковых уведомлений о ядерной угрозе в приложении «Воздушная тревога» быстро изменились мемами. А в РФ полетел «бумеранг» в виде предупреждения об «угрозе движухи».

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Слом приложения «Воздушная тревога», мемы об этом и кибератака на сервисы МЧС РФ

Слом приложения «Воздушная тревога», мемы об этом и кибератаке на сервисы МЧС РФ / © ТСН

Поздним вечером 1 ноября пользователи приложения «Воздушная тревога» массово получили фейковые уведомления о ядерной, радиационной, химической угрозе и уличных боях. Из-за вражеского вмешательства работу сервиса временно приостанавливали. Рассылка о «ядерной угрозе» породила волну шуток и мемов в соцсетях. Вскоре аналогичная кибератака постигла и сервисы МЧС России, где для россиян распространили ложные новости о запуске ядерных боеголовок.

Все об атаке на приложение «Воздушная тревога» и сервисы МЧС России читайте на ТСН.ua.

Кибератака на приложение «Воздушная тревога»

В воскресенье в Украине пользователи приложения, извещающего о воздушных тревогах, получили сообщения о якобы ядерной, химической, радиационной угрозе и уличных боях.

Такие оповещения киевлянам поступили поздно вечером:

Фейковые оповещения в приложении «Воздушная тревога» (4 фото)

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В соцсетях предположили, что систему оповещения о воздушной тревоге могли взломать. Экс-руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также не исключил несанкционированного доступа в приложение.

«Может быть кибератака, ждите официальных сообщений», — написал он.

Коваленко также призвал украинцев не подписываться на канал, который, по его словам, взломали вражеские хакеры.

«Люди, которые подписались на вражеский ТГ-канал, или хотят щелкнуть на какую-нибудь левую ссылку — у вас, как минимум, могут стырить ваши данные. Поэтому не  нажимайте ничего лишнего. От того канала отпишитесь, в ленту что-нибудь вбросят, щелкнете что-то лишнее, и все. Осторожно пока с этим», — предупредил он.

В связи с посторонним вмешательством команда приложения выключила push-уведомления и временно приостановила его работу. Пользователей призвали не открывать ссылку, полученную в подозрительных сообщениях.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили, что приложение «Воздушная тревога», вероятно, испытало вражеское влияние.

«Никакой радиационной угрозы нет. Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале», — заверили в ВС.

В свою очередь, в КГГА отметили, что приложение «Киев Цифровой» и уличная система оповещения столицы продолжают работать в штатном режиме.

«Информация об объявлении и отбое воздушной тревоги также публикуется в официальном Telegram-канале КГГА. По информации Воздушных сил ВС Украины, приложение „Воздушная тревога“, вероятно, испытало вражеское вмешательство. Никакой радиационной угрозы нет«, — отметили в КГГА.

Городские власти призвали киевлян не паниковать, воздержаться от распространения непроверенных сообщений и пользоваться информацией только из официальных источников.

Приложение «Воздушная тревога» возобновило работу

Приложение «Воздушная тревога» постепенно возобновило работу после несанкционированного вмешательства посторонних. В частности, пользователи снова получают push-уведомления о воздушных тревогах.

На карте тревог отображаются два уровня опасности — желтый, сигнализирующий об угрозе дроновой атаки, и красный, предупреждающий о массированной атаке беспилотников или ракетном ударе.

В команде приложения также отметили, что он не собирает и не использует персональные данные пользователей, поэтому люди не подверглись угрозе в результате инцидента.

Специалисты принялись усиливать защиту приложения, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

В полночь в ГСЧС Украины проинформировали, что общегосударственная система оповещения работает в штатном режиме.

«Все сигналы об угрозах передаются в областные администрации и, соответственно, уличные системы оповещения. Следите за официальной информацией органов местных властей, а также ориентируйтесь на сигналы громкоговорящих устройств», — говорится в заявлении чрезвычайников.

В ГСЧС также призывали ни в коем случае не переходить по сторонним ссылкам и не распространять непроверенные данные.

Мемы о ядерной, химической угрозе и уличных боях

В то же время украинцы отреагировали на инцидент со свойственным им юмором. В социальных сетях начали активно распространять мемы, посвященные фейковым сообщениям о ядерной, радиационной, химической угрозе и уличных боях.

Мемы о ядерной, химической угрозе и уличных боях (43 фото)

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Кибератака на сервисы МЧС России — уведомление о «ядерном ударе»

Вскоре после инцидента с украинским приложением «Воздушная тревога» в России неизвестные осуществили кибератаку на официальное приложение «МЧС России» и региональные каналы Министерства чрезвычайных ситуаций в мессенджере MAX. В результате пользователи получили ложные уведомления о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам страны.

В фейковых сообщениях россиян призвали сделать запасы пищи на три недели и перейти в укрытия в подвалах. Уведомление также содержало надпись «Угроза движухи» и нецензурные высказывания. В качестве носителей якобы ядерных боеголовок авторы сообщений указали P1-SUN — украинские перехватчики производства компании SkyFall. Эти беспилотники предназначены для уничтожения российских дронов и крылатых ракет.

Российское ведомство подтвердило масштабную кибератаку на свои информационные ресурсы. Кто именно организовал кибератаку, пока неизвестно.

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