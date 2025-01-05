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Кибератака РФ на реестры: частично восстановлена одна из важных услуг

Кибератака РФ на реестры: частично восстановлена одна из важных услуг

В Резерв+ возобновили одну из услуг. / Фото: ТСН.ua

В "Резверве+" заработала отсрочка для мобилизации.

После атаки на государственные реестры в мобильном приложении " Резерв+ " снова заработала услуга отсрочки для многодетных родителей, но пока частично.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

"В Резерв+ возобновлена услуга отсрочки для многодетных родителей", — написала она.

Напомним, ранее Минюст возобновил работу трех основных реестров нотариата. В частности, доступными стали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

19 декабря Министерство юстиции сообщило о большом сбое в сетевой инфраструктуре, обслуживающей государственные реестры. Вицепремьер Ольга Стефанишина заявила, что это была одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины.

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