Кибератака в Украине: из-за сбоев не работают "Шлях", "Укрпочта" и "Нефтегаз" — подробности

Сегодня, 25 января, в работе нескольких систем Украины произошли масштабные сбои. Из-за кибератак временно ограничено предоставление услуг системы "Шлях", "Укрпочты" и "Нефтогаза".

В работе информационной системы "Шлях" произошел технический сбой и доступ к системе временно отсутствует.

Об этом сообщила Госслужба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

"Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "Путь" и официальному сайту Укртрансбезопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, 25 января о техническом сбое сообщила и "Укрпочта". Почтовый перевозчик говорит о масштабных проблемах. В отделениях есть возможность выдавать посылки и принимать платежи, но другие услуги пока недоступны.

"В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время", — говорится в сообщении.

Также о масштабной кибератаке на датацентр сообщила пресс-служба НАК "Нефтегаз Украины". Из-за атаки вебсайты и колл-центр "Нефтегаза" и "Газсети" перестали работать, сообщает пресс-служба НАК "Нефтегаз Украины".

"Уважаемые клиенты ГК "Нефтегаз Украины" и "Газсетей". Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании. В настоящее время вебсайты и колл-центр не работают", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР предупредили о новых российских кибератаках. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что в России инвестируют значительные ресурсы в кибервойска, чтобы наносить ущерб украинской экономике. Так что масштабные кибератаки вроде той, которая была нанесена по украинскому оператору мобильной связи "Киевстар", Россия будет повторять в будущем.

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