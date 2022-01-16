Кибератака в Украине может быть одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии РФ — Бильдт

Кибератака в Украине может быть одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии РФ — Бильдт

Сейчас в Еврове – самая опасная ситуация с начала 1960-х годов.

Хакарская атака на правительственные сайты Украины может быть одним из элементов широкомасштабной российской агрессии.

Такое мнение высказал сопредседатель Евросовета по международным отношениям Карл Бильдт на странице в Twitter.

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" Последняя кибератака против страны лишь дополняет картину подготовки к широкомасштабной агрессии против страны", – написал он.

Также он подчеркнул, что в настоящее время в Еврове сохраняется самая опасная ситуация безопасности, которая существовала еще в начале 1960-х годов.

Мы являемся в most нешуточной безопасности в Европе в течение 1960-х годов. Последние в cyberattack против just add to picture of preparations для большой ступеня aggression по краю. — Carl Bildt (@carlbildt) 16 января 2022

Напомним:

В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. Бывший начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой, вероятно, может стоять хакерская группа, связанная с разведкой Беларуси.

По сообщению Центра анализа угроз Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC), кибератаки на украинские госсайты произошли из-за вредоносного программного обеспечения. Оно выглядит как вирус-требитель, но без механизма взыскания выкупа и используется, чтобы нарушить работу атакуемых систем, а не для требования выплат.

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