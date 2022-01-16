Кибератаки на украинские госсайты: в Microsoft обнародовали первые результаты расследования

Кибератаки на украинские госсайты: в Microsoft обнародовали первые результаты расследования

В компании заявили об обнаружении вредоносного ПО.

Корпорация Microsoft обнаружила вредоносное программное обеспечение на нескольких украинских сайтах, принадлежащих государственным учреждениям и организациям. Оно выглядит как вирус-вымогатель, но без механизма взыскания выкупа и используется, чтобы нарушить работу атакуемых систем, а не для требования выплат.

Об этом говорится в сообщении Центра анализа угроз Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC).

"MSTIC выявил доказательства деструктивной операции вредоносного ПО, нацеленного на несколько организаций в Украине. Это вредоносное ПО впервые появилось на компьютерах-жертвах в Украине 13 января 2022 года", — заявили в компании.

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Специалисты Microsoft зафиксировали признаки кибератак в десятках систем, охватывающих несколько базирующихся в Украине государственных, некоммерческих и информационно-технологических организаций. Жертвами вредоносных программ стали также сайты, связанные с критическими ответвлениями властей, в том числе медицинской службой.

В MSTIC заявили, что количество атакованных сайтов может увеличиться, поскольку расследование продолжается.

Напомним:

В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. Бывший начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой, вероятно, может стоять хакерская группа, связанная с разведкой Беларуси.

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