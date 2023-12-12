Кибератаку на "Киевстар" расследует СБУ: кто за ней может стоять

По делу о кибератаке на "Киевстар" СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям.

СБУ возбудила уголовное производство по факту кибератаки на мобильного оператора "Киевстар".

Об этом сайту ТСН.ua сообщили в Службе безопасности Украины.

Производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Одна из версий, которую сейчас исследуют правоохранители, – за этой хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.

Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, документирующая все обстоятельства атаки.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" произошел масштабный сбой. Впоследствии стало известно, что речь идет о мощной хакерской атаке.

Генеральный директор компании заявил, что после масштабной кибератаки на "Киевстаре" до сих пор непонятно, когда удастся восстановить сервисы службы связи.

ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах работы "Киевстар".