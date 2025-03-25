Киберфронт работает: онлайн-сервисы "Укрзалізниці" восстанавливаются в режиме нон-стоп

Пассажиров просят с пониманием относиться к временной недоступности онлайн-продаж.

В Украине специалисты развернули резервную инфраструктуру и диагностируют системы для восстановления онлайн-сервисов, поврежденных в результате кибератаки.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

"В безопасной среде развернута резервная инфраструктура, подготовлены все компоненты непосредственно для перезапуска из резервных копий критических систем, идет тщательная диагностика бекапов и идентификация всех потенциально вредных элементов. Восстанавливаются сложные связи между разными системами», — говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" вместе с киберспециалистами СБУ, CERT-UA, Госспецсвязи и Киевстар работают над возвратом онлайн-продаж. Пока сервисы возобновляются, кассы на вокзалах работают в усиленном режиме, поезда идут по графику.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 23 марта хакеры атаковали онлайн-системы "Укрзализныци".

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