Киберполиция поймала разработчика фейковой "Дії", ищут клиентов злоумышленника: каким было приложение (фото)

С помощью фейковой "Дії", пользователи создавали фальшивые COVID-сертификаты.

В Запорожской области правоохранители разоблачили 20-летнего местного жителя, создавшего фейковую копию приложения "Дія". Ему грозит до шести лет лишения свободы. Также устанавливаются лица, которые приобрели и использовали фейк.

Об этом сообщает пресс-службы Минцифры и Запорожской областной прокуратуры.

Злоумышленник самостоятельно разработал приложение с похожим дизайном "Дія". В фейковом приложении можно было создать любой документ — от поддельного паспорта до сертификата о вакцинации от COVID-19.

В дальнейшем за деньги сбывал доступ к вышеуказанному мобильному приложению через Telegram. По информации Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, фейковое приложение мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен.

Как уточняется, фейковое приложение не имело ничего общего с приложением "Дія", ведь в разработке не было доступа ни к одному из госреестров. Во время первой его проверки можно разоблачить подделку.

В рекламе мужчина указывал, что приложение поможет несовершеннолетним беспрепятственно покупать алкоголь. В настоящее время правоохранители принимают меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения.

Во время проведения обысков по месту жительства гражданина обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты.

Официальное приложение "Дія" можно загрузить только в Play Market и App Store.

Напомним, что "ковидные сертификаты" в Украине бесплатны. Если вам предлагают сертификат за деньги, это может быть поддельный документ, за что предусмотрена ответственность.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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