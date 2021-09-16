Киберполиция пришла с обысками к торговцам компроматом на политиков

Сотрудники киберполиции вместе с Главным следственным управлением Национальной полиции разоблачили Интернет-сеть, которая публиковала фейковый комромат против политиков, требуя деньги за его снятие.

Подробности рассказали в пресс-службе НПУ.

"Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности "героев". К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших", - пояснили в Департаменте киберполиции.

Следствие установило, что торговцы компроматом незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о людях без их согласия. По информации источников, речь идет о сайте "Антикор".

"Распространение такой информации осуществлялось, пока лицо не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перевода на электронные кошельки. В настоящее время установлены четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тысяч гривен", - заявляют в полиции.

Национальная полиция Украины

По данным фактам проведены обыски в офисах и домах подозреваемых в Черниговской и Киевской областях, а также в столице.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни). Участникам группировки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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