Киберполиция разоблачила предпринимателя из Киевской области, который нелегально ретранслировал каналы участников Инициативы "Чистое небо"

Провайдер нелегально ретранслировал каналы участников Инициативы "Чистое Небо" — StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новый канал, Вот ТВ, М1, М2) и 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНИАН, Бигуди) по технологии кабельного телевидения. Он принес более 600000 гривен убытков.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы "Чистое небо", комментирует: "Очередной кейс с задержанием недобросовестного провайдера показывает, что на государственном уровне защита интеллектуальной собственности работает системно. И мы рады, что можем двигаться в синергии с правоохранительными органами ради того, чтобы правонарушители осознали масштаб незаконности своих действий, несли надлежащую ответственность и чтобы в конце концов вести такой нелегальный бизнес стало невыгодно из-за неотвратимости наказания".

По данным киберполиции, нарушителем оказался ТВ-провайдер из Киевской области, который предоставлял абонентам платные услуги. Установив телекоммуникационное оборудование, мужчина наладил ретрансляцию каналов без согласия правообладателей, распространяя пиратский контент за деньги.

Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга дивизиона PayTV&Digital StarLightMedia, отмечает: "Мы всегда готовы к диалогу, однако должны признать, что это не всегда нужно пиратам. Сейчас наработанные кейсы Центра мониторинга контента StarLightMedia позволяют системно и быстро соответствии с действующим законодательством взаимодействовать с правоохранителями для прекращения правонарушений со стороны нечестных игроков рынка, а нашим приоритетом и остается именно эффективная защита интеллектуальных и смежных прав StarLightMedia".

Александр Папуця, руководитель адвокатского объединения SmartSolutions Law Group, добавляет, что в ходе досудебного расследования работники киберполиции провели обыск провайдера и изъяли телекоммуникационное оборудование и финансово-хозяйственную документацию. Постановлением следственного судьи от 24.06.2021 г. На изъятое имущество предприятия был наложен арест. Решается вопрос о проведении судебной телекоммуникационной экспертизы, следственные действия продолжаются. За совершенное уголовное преступление по ч. 2 ст. 176 УК Украины фигуранту грозит до 5 лет за решеткой.

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