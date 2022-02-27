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Киберполиция создала бот "Народный мститель" и предупредила о фейковых дубликатах

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Киберполиция создала бот "Народный мститель" и предупредила о фейковых дубликатах

Associated Press

Цель бота – выявление и обезвреживание вражеского сегмента.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разработал и на официальных ресурсах сообщил о создании и дальнейшем сопровождении телеграмм-бота по ссылке @ukraine_avanger_bot (народный мститель).

Об этом сообщили в киберполиции.

"В телеграмме под него кибервойская РФ уже создали несколько десятков дубликатов. Но вместе с тем – это наш официальный телеграмм-бот, созданный для Национальной полиции Украины и ВСУ. Цель – выявление и обезвреживание вражеского сегмента (меток, передвижение вражеской техники, обнаружение неразорванных боеприпасов, диверсантов и т.д.). Функционал бота постоянно модифицируется, но простой и доступный", – говорится в сообщении.

В киберполиции призвали установить бот себе, а также распространить информацию о нем среди других.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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