Киберполиция создала бот "Народный мститель" и предупредила о фейковых дубликатах

Цель бота – выявление и обезвреживание вражеского сегмента.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разработал и на официальных ресурсах сообщил о создании и дальнейшем сопровождении телеграмм-бота по ссылке @ukraine_avanger_bot (народный мститель).

Об этом сообщили в киберполиции.

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"В телеграмме под него кибервойская РФ уже создали несколько десятков дубликатов. Но вместе с тем – это наш официальный телеграмм-бот, созданный для Национальной полиции Украины и ВСУ. Цель – выявление и обезвреживание вражеского сегмента (меток, передвижение вражеской техники, обнаружение неразорванных боеприпасов, диверсантов и т.д.). Функционал бота постоянно модифицируется, но простой и доступный", – говорится в сообщении.

В киберполиции призвали установить бот себе, а также распространить информацию о нем среди других.