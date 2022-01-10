Киберполиция Украины и Германии разоблачила международную банду мошенников, завладевшую миллионами гривен: как работали

По местам проживания фигуранта сотрудники полиции в присутствии правоохранителей Германии провели обыски.
Киберполиция совместно с правоохранителями Германии разоблачила участника транснациональной мошеннической группы, которым оказался 40-летний гражданин Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.
"Киберполицейские Харьковщины в рамках международного сотрудничества разоблачили 40-летнего соорганизатора мошеннической схемы. Гражданин Украины вместе со знакомым получал на хакерских форумах скомпрометированные реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза. Используя эти данные, злоумышленники оплачивали различные покупки в интернет-магазинах за средства потерпевших", - говорится в сообщении.
Также злоумышленники создавали сайты с предложениями трудоустройства и набирали торговых агентов. Посредством созданной системы администрирования через торговых агентов происходило отправление товаров и обеспечивался дальнейший сбыт товаров в восточноевропейском зарубежье. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки.
Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 миллионов гривен.
По местам проживания фигуранта сотрудники полиции в присутствии правоохранителей Германии провели обыски. Изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны. К проведению следственных действий также были привлечены работники полка полиции особого назначения полиции Киева.
"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины. В настоящее время второй соорганизатор имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицейскими Германии, где находится под стражей", — сообщили в Киберполиции.
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