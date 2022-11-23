Киберпонедельник 2022: что это за событие и чем оно отличается от Черной пятницы

Киберпонедельник всегда приходит после Черной пятницы и означает, что время скидок и распродаж продолжается. Когда Киберпонедельник 2022 года читайте в материале ТСН.ua.

Конец осени радует украинцев не только множеством православных и государственных праздников. Именно на ноябрь приходится два больших события с распродажами — Черная пятница и Киберпонедельник. Последний праздник основали в 2005 году, потому что именно тогда впервые был употреблен термин Cybermonday (по английскому языку — Киберпонедельник) и он довольно быстро стал известен на весь мир.

Когда Киберпонедельник 2022 года

Киберпонедельник проходит сразу после Черной пятницы, которая приходится на последнюю пятницу ноября. А это значит, что в 2022-м событие состоится 28 ноября. Часто интернет-магазины используют этот период для проведения целой "Черной недели" или "Черных выходных". Учитывая нестабильность курса и желание приобрести электронику по большой скидке, Киберпонедельник актуален даже во время военного положения.

В чем разница Киберпонедельника от Черной пятницы

Главное отличие в том, что в Киберпонедельник распродажи производят только интернет-магазины электроники. В обычные дни такие скидки покупателям недоступны. Чаще всего продается по довольно низкой цене давно лежащее на складе, но можно выхватить и значительную скидку на новые модели.

Примечательно, что Киберпонедельник решили проводить сразу после Черной пятницы не просто так. Впервые распродажи прошли в США. Многие офисные работники возвращаются на работу после длительных выходных, но по инерции продолжают искать скидки уже в Сети.

Чаще во время Киберпонедельника покупают разнообразные гаджеты. А в США больше всего времени в интернет-магазинах этого дня проводят женщины. Больше скидок приходится на электронику, компьютерные игры, бытовую технику, аксессуары к компьютерам и смартфонам.