Киберпреступники выставили на продажу базу данных "Дії": в Минцифре прокомментировали этот факт

Киберпреступники выставили на продажу базу данных "Дії": в Минцифре прокомментировали этот факт

На одном из хакерских форумов неизвестные киберпреступники выставили на продажу базу персональных данных граждан Украины.

Киберпреступники выставили на продажу базу из 13,5 млн персональных данных граждан Украины из "Дії".

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Об этом сообщают в соцсетях.

Отмечается, что вчера, 21 января, на одном из хакерских форумов неизвестные киберпреступники выставили на продажу базу персональных данных граждан Украины. Они продают данные от нескольких государственных ведомств.

Первая часть – это сервис diia.gov.ua. Следующими лотами обозначили данные из health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua.

В Министерстве и Комитете по цифровой трансформации Украины объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки назвали провокацией и продолжением гибридной войны

"Украина продолжает защищаться в гибридной войне. Основная цель врага — взорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "слив" данных украинцев. Начиная с минувших выходных в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных якобы полученных во время кибератаки, которая произошла с 13 на 14 января. В том числе много объявлений касается продажи базы данных Действия. Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора", — говорят в Минцифре.

Здесь указывают, что пользователями мобильного приложения Дія являются 13,5 млн украинцев. Приложение не сохраняет персональные данные, а лишь отображает то, что хранится в соответствующих государственных реестрах.

"Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой : мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года. Сейчас украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника", — говорят в Минцифре.

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