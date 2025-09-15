- Дата публикации
Киберспециалисты ГУР атаковали ЦИК России во время "единого дня голосования"
В России признали сбой в ЦИК после кибератаки украинской разведки.
Киберспециалисты Главного управления разведки Украины осуществили атаку на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии России во время так называемого «единого дня голосования».
Об этом сообщили источники в разведке Суспільному.
По их данным, целью DDoS-атаки стали серверы ЦИК РФ, платформа электронного голосования, маршрутизаторы «Ростелекома» и серверы портала «Госуслуги».
В результате атаки с перебоями работали цифровые сервисы, что усложнило возможность голосования для части граждан России.
Председатель ЦИК РФ Элла Панфилова подтвердила факт кибератаки. О проблемах в работе сервисов также заявил Роскомнадзор.
