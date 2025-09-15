ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

Киберспециалисты ГУР атаковали ЦИК России во время "единого дня голосования"

В России признали сбой в ЦИК после кибератаки украинской разведки.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Хакерская атака

Хакерская атака / © pixabay.com

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины осуществили атаку на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии России во время так называемого «единого дня голосования».

Об этом сообщили источники в разведке Суспільному.

По их данным, целью DDoS-атаки стали серверы ЦИК РФ, платформа электронного голосования, маршрутизаторы «Ростелекома» и серверы портала «Госуслуги».

В результате атаки с перебоями работали цифровые сервисы, что усложнило возможность голосования для части граждан России.

Председатель ЦИК РФ Элла Панфилова подтвердила факт кибератаки. О проблемах в работе сервисов также заявил Роскомнадзор.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец внесен в список самых разыскиваемых лиц Европейского Союза за масштабные кибератаки на ведущие мировые компании. За информацию о его местонахождении обещают 10 миллионов долларов.

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie