Киберзлоумышленники продолжают терроризировать Украину: в Госспецсвязи отчитались о текущей ситуации

Киберзлоумышленники продолжают терроризировать Украину: в Госспецсвязи отчитались о текущей ситуации

Государство контролирует ситуацию, заверили в Госспецсвязи.

В Украине после беспрецедентной кибератаки 15 февраля правительственные сайты DDoS-атаки продолжаются.

Об этом сообщил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора на брифинге.

"Сейчас ситуация контролируемая. Атака продолжается. Средние показатели мощности атаки достигают десятков гигабит в секунду. Мы фиксируем комбинацию методов, то есть целый ряд технологий атаки на ресурсы, что свидетельствует о координации действий атакующих, о привлечении большого объема ресурсов, но мы справляемся", – рассказал он.

Жора также пояснил, что с целью недопущения распространения атаки и нанесения большего ущерба информационным ресурсам некоторые государственные сайты были отключены, именно поэтому они не работали.

Напомним, 15 февраля масштабные DDoS-атаки претерпели почти все украинские банки, а также ряд госсайтов, в том числе сайты Министерства обороны и Вооруженных сил.

Мощная кибератака началась и на портал "Дія".

По факту мощной DDoS-атаки на украинские правительственные сайты и банки по просьбе одного из государственных банков киберполиция начала проверку и открыла уголовное производство.

В свою очередь США готовы помочь Киеву в расследовании.

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