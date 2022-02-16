Киберзлоумышленники продолжают терроризировать Украину: в Госспецсвязи отчитались о текущей ситуации

Государство контролирует ситуацию, заверили в Госспецсвязи.
В Украине после беспрецедентной кибератаки 15 февраля правительственные сайты DDoS-атаки продолжаются.
Об этом сообщил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора на брифинге.
"Сейчас ситуация контролируемая. Атака продолжается. Средние показатели мощности атаки достигают десятков гигабит в секунду. Мы фиксируем комбинацию методов, то есть целый ряд технологий атаки на ресурсы, что свидетельствует о координации действий атакующих, о привлечении большого объема ресурсов, но мы справляемся", – рассказал он.
Жора также пояснил, что с целью недопущения распространения атаки и нанесения большего ущерба информационным ресурсам некоторые государственные сайты были отключены, именно поэтому они не работали.
Напомним, 15 февраля масштабные DDoS-атаки претерпели почти все украинские банки, а также ряд госсайтов, в том числе сайты Министерства обороны и Вооруженных сил.
Мощная кибератака началась и на портал "Дія".
По факту мощной DDoS-атаки на украинские правительственные сайты и банки по просьбе одного из государственных банков киберполиция начала проверку и открыла уголовное производство.
В свою очередь США готовы помочь Киеву в расследовании.
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