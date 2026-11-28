Крымский мост / © Associated Press

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Нанеся удар по Керченскому мосту, Украина поставила под сомнение сразу два важных предположения: что Россия способна защитить свои наиболее ценные стратегические объекты, а Вашингтон может определять пределы военных возможностей Киева.

Об этом пишет итальянский публицист Уго Полетти в своей колонке для издания Kyiv Post.

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Удар по символу российской оккупации Крыма

По оценке Полетти, Керченский мост с самого начала был не только транспортной переправой, но и политическим символом российской аннексии Крыма. Его строительство должно было продемонстрировать, что контроль Москвы над полуостровом является окончательным и необратимым.

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В то же время мост обеспечивал прямое автомобильное и железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом, поэтому имел важное значение для российской военной логистики. Украинский удар по этому сооружению, по мнению автора, разрушил иллюзию его неприкосновенности и продемонстрировал уязвимость российского присутствия на полуострове.

Полетти отмечает, что повреждение переправы вынуждает Россию полагаться на альтернативные маршруты поставок и тратить дополнительные ресурсы на содержание Крыма. Генерал итальянской армии в отставке Паоло Капитини, которого цитирует автор, считает, что обеспечение полуострова в условиях затяжной войны может превратиться для Москвы в «огромное бремя».

Россия не может защитить все стратегические объекты

Особое значение этой операции заключается в том, что Украина смогла нанести удар по объекту, который Кремль имел все основания защищать особенно тщательно. Это ставит под сомнение способность России гарантировать безопасность даже самых укрепленных и важных для неё сооружений.

Итальянский военный аналитик и основатель канала Parabellum Мирко Кампокьяри обратил внимание на то, что, несмотря на концентрацию средств противовоздушной обороны, Украина смогла поразить именно тот объект, который россияне пытались максимально защитить.

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В то же время Капитини подчеркнул, что Россия не может обеспечить защиту всех важных объектов на огромной территории. Поэтому каждое решение об усилении обороны отдельного направления создает дополнительные проблемы для защиты других стратегических целей.

Киев демонстрирует военную самостоятельность

Еще одним важным признаком операции Полетти называет способность Украины самостоятельно определять военные приоритеты, несмотря на политическое давление и ограничения со стороны США.

По оценке Кампокьяри, ограниченный доступ к американским технологиям побудил Киев искать альтернативные решения. Он считает, что операция продемонстрировала способность Украины действовать, применяя преимущественно собственные технологии при значительном вкладе со стороны Европы.

Капитини назвал свободу военных действий важным преимуществом, ведь она позволяет проводить запланированные операции без необходимости получать разрешение или зависеть от чужого вооружения.

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Напомним, источники британского издания The Telegraph сообщают, что Украина готовится окончательно разрушить Керченский мост, соединяющий аннексированный Крым с Россией.

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