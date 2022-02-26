"Киев будет драться до последнего": в МВД рассказали, что раздали 25 тыс. оружия для защиты от наступления

"Киев будет драться до последнего": в МВД рассказали, что раздали 25 тыс. оружия для защиты от наступления

Вооружение было выдано в рамках обороны столицы от оккупантов.

В рамках обороны Киева от наступления российских войск людям раздали более 25 тысяч единиц оружия.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Кроме того, выдано около десяти миллионов патронов, ручных противотанковых гранатометов и гранат.

"Горжусь и вижу, как люди защищают свои городки, свои села, свои улицы, свои дома. Самоорганизуются, чтобы не было никаких мародерств и грабежа, потому что полиция сейчас работает, в частности, и над противодействием диверсионно-разведывательным группам", — пишет он .

Министр также поблагодарил пограничников, нацгвардейцев, полицейских, спасателей и "всех, кто взялся за оружие, — свободных граждан свободной страны.

Как сообщалось, в Киеве для более эффективной обороны сменили время комендантского часа. Он будет действовать с 17:00 до 8:00. "Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.