Киев был на грани блэкаута: эксперт заявил об усилении риска отключений света в Украине

Объем дефицита электроэнергии будет зависеть от погоды, последствий новых обстрелов, скорости восстановления и доступности импорта для Украины.

В результате одной из последних дроновых атак Киев оказался на грани отключения света. Что касается всей Украины, то нынешняя зима будет продолжаться с дефицитом электроэнергии, а соответствующие объемы зависят от нескольких факторов.

Такое мнение экономист, аналитик энергетического сектора Владимир Омельченко выразил в Сети.

Эксперт сообщил, что с 22 ноября в энергосистеме Украины периодически фиксируется физический дефицит электроэнергии. Его покрывали импортом, а иногда – аварийной помощью из-за границы. Именно поэтому "Укрэнерго" иногда призывает к экономному потреблению электроэнергии.

В то же время Омельченко напомнил о недавней самой большой с начала полномасштабной войны атаке дронами на Киев. Силы ПВО тогда отработали эффективно, но все равно были серьезные повреждения энергооборудования, и столица была близка к отключениям света.

Что влияет на дефицит электроэнергии в Украине

В настоящее время дефицит электроэнергии не фиксируется. Однако аналитик объяснил причины, влияющие на дефицит.

Минимальные резервы мощностей

"Первое и ключевое — резервы мощностей. Их нет. Точнее, они на минимуме. Из-за оккупации в энергосистеме минус 10 ГВт мощностей, которые были доступны ранее. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС. Еще 5 ГВт было недоступно энергосистеме (на конец прошлой зимы) из-за повреждений от обстрелов. Многое уже восстановлено, но, очевидно, что не все", – пояснил экономист.

Похолодание

Омельченко указал, что на дефицит электричества влияет и похолодание: падение температуры увеличило потребление. Это создает дополнительную большую нагрузку на энергосистему.

"Внутренней генерации внутри страны в отдельные периоды уже не хватает, поэтому дефицит покрывают также за счет импорта, а иногда – аварийной помощи", – сообщил аналитик.

Проблема импорта электроэнергии

Омельченко обратил внимание, что Украина использовала импорт электроэнергии даже не на половину возможностей.

"НЭК "Укрэнерго" не может привлекать этот инструмент в полной и нужной степени, потому что текущий уровень прайс-кепов на рынке не позволяет в отдельные часы покупать электроэнергию за границей по рыночной цене. Точнее, формально позволяет, но "смельчаков" это делать себе в убыток на украинском рынке не нашлось", – объяснил специалист.

Аварийные ремонты

Еще одна причина дефицита электричества – то, что повышенная нагрузка на энергосистему из-за похолодания и балансировки наращенной до максимума атомной генерации, долгосрочные последствия массированных атак приводят к периодическому выпадению блоков электростанций в ремонты.

Аналитик отметил, что это не что-то экстраординарное, ведь такие аварийные ремонты случаются каждый год.

"С единственной только разницей… и здесь мы возвращаемся к первой и ключевой причине – нет резервов, чтобы их заменить на периоды ремонтов. Раньше они были, и их было достаточно", – сообщил Омельченко.

Дефицит электричества будет всю зиму

"Не надо быть энергетиком, чтобы понимать, что с дефицитом мы будем жить всю зиму. Хочу сразу всех успокоить, что это не что-то экстраординарное. Это наша новая данность. Которую наши энергетические ведомства знали и учитывали при прогнозировании энергетического баланса", – заверил экономист.

Он добавил, что объемы дефицита электроэнергии будут зависеть от погоды, последствий новых обстрелов, скорости обновления и доступности импорта для Украины.

К слову, ранее гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко объяснил, стоит ли ожидать отключений света при минусовой температуре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Снова без света? Насколько энергетика защищена от российских атак

Читайте также: