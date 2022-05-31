Рейс Киев-Черкассы возобновили: "Укрзализныця" сообщила график поездов

Впервые через два года "Укрзалізниця" возвращает сообщение столицы с городом.

Региональный поезд №782/781 Киев-Черкассы и обратно начинает курсировать с 8 июня 2022 года. Он будет ездить шесть дней в неделю, кроме вторников.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Региональный поезд №781 Черкассы-Киев будет отправляться со станции Черкассы в 6:30 и прибывать в Киев в 11:01.

Обратно из столицы поезд №782 Киев-Черкассы будет отправляться в 15:05 и прибывать на станцию Черкассы в 19:30.

Остановки предусмотрены на следующих станциях: им. Т.Шевченко, Перегоновка, Владимировка, Цветково, Хлыстуновка, Городище, Корсунь, Сотники, Таганча, Мироновка, Кагарлык, Расава, Озерный, Триполье-Днепровский, Новые Безрадичи, Подгорцы, Петра Кривоноса, Киев-Демеевский.

"Укрзализныця" продолжает улучшать железнодорожное сообщение по стране. Например, недавно было добавлено еще 6 рейсов по маршруту Киев-Чернигов и обратно.

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