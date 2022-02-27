Киев держит оборону: Кличко заявил, что российских войск в столице нет

Киев держит оборону: Кличко заявил, что российских войск в столице нет

В городе есть диверсанты.

Украинская столица продолжает держать оборону от наступления российских войск: оккупантов в Киеве нет.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, украинские военные, правоохранители и территориальная оборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов.

"Ночью столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп", – сообщил мэр.

Клично подчеркивает, чтобы горожане не выходили на улицу. Выйти можно только для того, чтобы перейти к укрытию во время воздушной тревоги.