"Киев – это ключевая цель": Зеленский рассказал, зачем оккупанты хотят захватить украинскую столицу

Кафиры постоянно ссылают к нам диверсантов.

Российские оккупанты, напавшие на Украину 24 февраля, главной целью видят захват Киева.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении 28 февраля.

"Для врага Киев – это ключевая цель. Они хотят сломать нашу национальную государственность, поэтому наша столица постоянно под угрозой. Только за сегодня совершено три ракетно-бомбовых удара, под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и покинуть наш город без света. Мы им не дали сломать оборону столицы, и они постоянно ссылают к нам диверсантов. Все они обезврежены.", — сказал Зеленский.