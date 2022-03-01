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"Киев – это ключевая цель": Зеленский рассказал, зачем оккупанты хотят захватить украинскую столицу

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"Киев – это ключевая цель": Зеленский рассказал, зачем оккупанты хотят захватить украинскую столицу

УНІАН

Кафиры постоянно ссылают к нам диверсантов.

Российские оккупанты, напавшие на Украину 24 февраля, главной целью видят захват Киева.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении 28 февраля.

"Для врага Киев – это ключевая цель. Они хотят сломать нашу национальную государственность, поэтому наша столица постоянно под угрозой. Только за сегодня совершено три ракетно-бомбовых удара, под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и покинуть наш город без света. Мы им не дали сломать оборону столицы, и они постоянно ссылают к нам диверсантов. Все они обезврежены.", — сказал Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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