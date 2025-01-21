Киев и большую половину Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Вечером 21 января Киев и большинство областей охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Сумской области еще и угроза применения вражеских ударных БПЛА.
Напомним, что этой ночью в Ровенской области раздавались взрывы.
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