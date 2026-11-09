ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
670
Время на прочтение
2 мин

Киев и четыре области в самой сложной ситуации: ЕС готовит экстренную помощь Украине

На фоне проблем с электро-, тепло- и водоснабжением из-за российских атак Украина договорилась с ЕС о дополнительной поддержке.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
ЕС готовит экстренную помощь Украине

ЕС готовит экстренную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о преодолении последствий российских атак на энергетику, поддержке накануне зимы и продвижении в ЕС. Результатом переговоров стала договоренность о специальном механизме помощи в чрезвычайных ситуациях, который применит Евросоюз.

Об этом сообщил Владимир Зеленский 9 ноября.

Зеленский сообщил о дополнительной помощи Украине от ЕС

По словам президента, массированные удары РФ повлекли за собой серьезные проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением во многих населенных пунктах страны. Самая критическая ситуация сейчас в Киеве, а также в Днепропетровской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях.

Учитывая это, стороны согласовали привлечение специального механизма помощи ЕС в чрезвычайных ситуациях, который позволит быстро аккумулировать и направить финансирование на неотложные нужды Украины.

«Мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим», — пишет Зеленский.

Кроме того, речь шла о привлечении дополнительной гуманитарной и энергетической поддержки для прохождения зимы.

Зеленский вместе с Урсулой фон дер Ляйен обсудил евроинтеграцию. Зеленский отметил позитивные выводы Еврокомиссии, изложенные в недавно опубликованном ежегодном Отчете по расширению ЕС и акцентировал внимание на важности скорейшего открытия всех переговорных кластеров.

Значительный блок переговоров касался дипломатических усилий: стороны подвели итоги брюссельских встреч рабочих групп, посвященных плану восстановления и европейским гарантиям безопасности, а также согласовали общую позицию перед предстоящими переговорами в Абу-Даби для достижения конкретных результатов в трехстороннем формате.

«Скоординировали с Урсулой позиции и по поводу встречи в Абу-Даби. Делаем все для того, чтобы трехсторонний формат принес результаты. Спасибо, Урсула!» — финализировал Зеленский.

Помощь Украине: последние новости

Напомним, Дональд Трамп во время выступления в Техасе снова подверг критике предыдущую администрацию Джо Байдена за оказание военной помощи Украине и европейским партнерам без компенсации.

По его словам, США передали значительную часть военных ресурсов, отдав $350 миллиардов и не получив ничего взамен, в то время как с Европы стоило требовать плату.

Пока же, как утверждает Трамп, Соединенные Штаты получают от европейских союзников деньги за оружие, которое те передают Украине. В то же время, озвученная Трампом сумма в $350 млрд не является подтвержденным объемом прямых расходов США только на Украину, поскольку в разных заявлениях он также учитывает поддержку НАТО и союзников в Европе.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie