Киев и четыре области в самой сложной ситуации: ЕС готовит экстренную помощь Украине

ЕС готовит экстренную помощь Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о преодолении последствий российских атак на энергетику, поддержке накануне зимы и продвижении в ЕС. Результатом переговоров стала договоренность о специальном механизме помощи в чрезвычайных ситуациях, который применит Евросоюз.

Об этом сообщил Владимир Зеленский 9 ноября.

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Зеленский сообщил о дополнительной помощи Украине от ЕС

По словам президента, массированные удары РФ повлекли за собой серьезные проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением во многих населенных пунктах страны. Самая критическая ситуация сейчас в Киеве, а также в Днепропетровской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях.

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Учитывая это, стороны согласовали привлечение специального механизма помощи ЕС в чрезвычайных ситуациях, который позволит быстро аккумулировать и направить финансирование на неотложные нужды Украины.

«Мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим», — пишет Зеленский.

Кроме того, речь шла о привлечении дополнительной гуманитарной и энергетической поддержки для прохождения зимы.

Зеленский вместе с Урсулой фон дер Ляйен обсудил евроинтеграцию. Зеленский отметил позитивные выводы Еврокомиссии, изложенные в недавно опубликованном ежегодном Отчете по расширению ЕС и акцентировал внимание на важности скорейшего открытия всех переговорных кластеров.

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Значительный блок переговоров касался дипломатических усилий: стороны подвели итоги брюссельских встреч рабочих групп, посвященных плану восстановления и европейским гарантиям безопасности, а также согласовали общую позицию перед предстоящими переговорами в Абу-Даби для достижения конкретных результатов в трехстороннем формате.

«Скоординировали с Урсулой позиции и по поводу встречи в Абу-Даби. Делаем все для того, чтобы трехсторонний формат принес результаты. Спасибо, Урсула!» — финализировал Зеленский.

Помощь Украине: последние новости

Напомним, Дональд Трамп во время выступления в Техасе снова подверг критике предыдущую администрацию Джо Байдена за оказание военной помощи Украине и европейским партнерам без компенсации.

По его словам, США передали значительную часть военных ресурсов, отдав $350 миллиардов и не получив ничего взамен, в то время как с Европы стоило требовать плату.

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Пока же, как утверждает Трамп, Соединенные Штаты получают от европейских союзников деньги за оружие, которое те передают Украине. В то же время, озвученная Трампом сумма в $350 млрд не является подтвержденным объемом прямых расходов США только на Украину, поскольку в разных заявлениях он также учитывает поддержку НАТО и союзников в Европе.

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