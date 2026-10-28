Киев и Львов — непригодны для жизни, а в Закарпатье — ядерное оружие: Портников шокировал планами Путина

Виталий Портников / © ТСН.ua

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Известный украинский публицист и аналитик Виталий Портников изложил вероятные планы диктатора Путина по ведению войны против Украины. По мнению эксперта, в России не планируют останавливаться на оккупации украинского Донбасса, а намерены захватить всю территорию нашего государства.

Об этом Виталий Портников рассказал в интервью на своём YouTube-канале.

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План Путина по оккупации Украины: шокирующее заявление Портникова

Публицист отметил, что план Путина ему известен буквально по пунктам. Среди них — оккупация Донбасса и постепенное уничтожение украинской государственности.

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«Первый пункт этого плана: дипломатическим путем добиться вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей без прекращения военных действий. Но с согласием начать процесс переговоров об их прекращении. Это пункт номер один. Пункт номер два: на фоне вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей восстановить экономические связи с Соединёнными Штатами, добиться от США давления на Европу с целью ослабления санкций, а может, и отмены санкций против России. И таким образом получить возможности для экономического сотрудничества между странами Запада и Россией во время боевых действий с Украиной. Следующий пункт плана — оккупировать, объясняя это опасностью для Донецкой и Луганской областей, соседние с ними регионы Украины, по крайней мере частично потребовать от Украины на этом этапе вывода своих войск с территории тех регионов, которые удастся оккупировать в качестве буферной зоны для Донецкой и Луганской областей», — пояснил Портников.

Публицист считает, что даже при таких уступках это не остановит боевые действия РФ. Путин будет пытаться сделать все украинские города непригодными для жизни.

«Пятый пункт плана: превратить Киев, Харьков, Одессу, Днепр, а если удастся усовершенствовать реактивные «Шахеды», — и Львов в города, непригодные для жизни, и добиться массового выселения жителей этих городов для организации миграционного кризиса в Европе и оказания помощи представителям ультраправых и ультралевых сил в приходе к власти в Европе. Шестой пункт плана: дестабилизировать Украину изаставить её капитулировать с последующей ликвидацией украинской государственности, сокращением численности нелояльного населения путем его вытеснения за пределы Украины и вводом российских войск на те позиции, которые они занимали в 1991 году, то есть в Закарпатский военный округ», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, по мнению Виталия Портникова, Россия может разместить в Закарпатье даже своё ядерное оружие.

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«Седьмой пункт плана: размещение в Закарпатском военном округе ракетной техники Российской Федерации и, возможно, компонентов ядерного оружия. Восьмой пункт плана: заставить страны Центральной Европы, которые к тому моменту будут находиться под управлением правопопулистских сил — Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, возможно, также и Германию — вступить в единый новый военный блок во главе с Российской Федерацией. К этому моменту Европейский Союз уже должен перестать существовать, а НАТО вследствие отказа Соединённых Штатов от защиты Европы должно превратиться в чисто формальную организацию. Следующий пункт плана: Китайская Народная Республика и Российская Федерация распределяют между собой сферы влияния в мире, оставляя Соединённым Штатам возможность барахтаться в собственной грязи и даже не давая США возможности влиять на большинство стран Латинской Америки, которые к тому времени также окажутся в плену левопопулистских и правопопулистских режимов, ориентированных на Пекин и Москву», — пояснил он.

Как Путин воплощает свой план в жизнь

Виталий Портников отметил, что Путин уже реализует свой план, уничтожая Киев.

«Путин настойчиво воплощает это в жизнь, если вы заметили. Именно сейчас мы находимся в той точке, когда Киев превращается в город, непригодный для жизни, из-за его разделения на разные берега, которые не должны соединяться между собой. Украинская энергетика находится в тяжелом положении. А в Соединенных Штатах на это не обращают серьезного внимания, потому что говорят, что скоро начнутся переговоры. Так что то, что Путин не отказывается ни от одной из своих позиций, означает, что он на сто процентов уверен в том, что его план будет воплощён в жизнь и не нужно даже имитировать компромисс», — подчеркнул публицист.

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