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Киев и Львов засыпало первым снегом: появились фото и видео
Первый снег покрыл белым покровом дороги, автомобили и крыши домов.
В ночь на 24 ноября Киев и Львов накрыл первый снег. Местные жители поделились в соцсетях атмосферными кадрами заснеженных улиц, однако зимняя сказка длилась недолго.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН, телеграм-каналы и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Киев ночью покрыл первый снег. Жители столицы публиковали в соцсетях фотографии и видео заснеженного города. Снегом припорошило улицы, крыши домов, дороги и автомобили.
Впрочем, к утру значительная его часть уже растаяла.
Первый снег в Киеве 24 ноября (8 фото)
Первый снег этой ночью также выпал во Львове. По словам Зинкевича, коммунальные службы во всех районах города в течение ночи работали в усиленном режиме. Работники убирали снег с дорог, чтобы обеспечить нормальное движение транспорта и безопасность пешеходов.
Утром коммунальщики продолжили работу. В частности, они расчищают тротуары, остановки общественного транспорта и придомовые территории, а также обрабатывают дороги противогололедными смесями.
Водителей призывают быть осторожными на дорогах, соблюдать безопасную скорость и не парковать автомобили вдоль магистральных улиц. Это необходимо, чтобы не мешать работе специальной техники.
Напомним, накануне в высокогорье Карпат ураган и снегопопад насыпали почти по колено снега, температура ночью упала до -12 градусов, а из-за сильного тумана видимость составляла несколько метров. В то же время, по всей Украине 24 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом, налипание и гололедица на дорогах, порывы ветра до 15-20 м/с и температура от -3 до +6 градусов в зависимости от региона.
23 ноября первый снег выпал в Харькове и Кодиме на севере Одесчины, которую заметно припыляло несколько часов подряд.