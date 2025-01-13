Киев и половину Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В ночь на 14 января Киев и ряд областей охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы от российских беспилотников.
По информации Воздушных сил, несколько групп БПЛА из Полтавщины в направлении Черкасской области. Также вражеские дроны приближаются к Киеву со стороны Броваров и Вышгорода. Вражеские дроны также фиксируют в Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях.
Кроме того, зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юге. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Он призвал киевлян находиться в укрытиях отбоя тревоги.
Напомним, что это уже третья масштабная воздушная тревога в Украине сегодня. В предыдущий раз сирены включали между 18:00 и 19:00, а также в обед из-за взлета вражеских Ту-22м3.