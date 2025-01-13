Киев и половину Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В ночь на 14 января Киев и ряд областей охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы от российских беспилотников.

По информации Воздушных сил, несколько групп БПЛА из Полтавщины в направлении Черкасской области. Также вражеские дроны приближаются к Киеву со стороны Броваров и Вышгорода. Вражеские дроны также фиксируют в Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях.

Кроме того, зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юге. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:07

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Он призвал киевлян находиться в укрытиях отбоя тревоги.

Напомним, что это уже третья масштабная воздушная тревога в Украине сегодня. В предыдущий раз сирены включали между 18:00 и 19:00, а также в обед из-за взлета вражеских Ту-22м3.

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