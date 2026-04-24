Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что грозит
Воздушные силы предупредили об угрозе вражеских беспилотников.
Киев и ряд областей во вторник, 24 апреля, по состоянию на 9.09 охватила воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram и предупредили об угрозе вражеских дронов.
«Киев группа БпЛА в направлении города… Группа БпЛА на Черниговщине — курсом на Киевщину. Группа БпЛА на Киевщине — мимо н.п. Любичев, в направлении Вышгорода. Группа БПЛА в Харьковской области — юго-восточным курсом. БпЛА в Днепропетровской области — в северном направлении», — говорится в сообщении ВС.
Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о том, что из-за интенсивности атак армии Российской Федерации украинские военные вынуждены экономить боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot.