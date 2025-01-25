Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что известно

Киевская, Черниговская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Кировоградская области – ракетная опасность!
Киев и ряд областей в субботу, 25 января, по состоянию на 18.32 охватила воздушная тревога.
Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе.
"Киевская, Черниговская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Кировоградская области – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.
Напомним, российская армия в ночь на 25 января атаковала Киевщину дронами, в результате чего был поврежден 9-этажный жилой дом.
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