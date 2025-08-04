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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что известно

Угроза применения баллистики из Курска.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Киев и ряд областей в понедельник, 4 августа, охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

«Угроза применения баллистики из Курска. Киевщина (Бучанский р-н) — угроза ударных БПЛА. БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный», — говорится в сообщении ПС.

Это уже четвертая воздушная тревога в сутки.

Напомним, Россия атакует Украину реактивными дронами.

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