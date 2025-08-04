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- Украина
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Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что известно
Угроза применения баллистики из Курска.
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Киев и ряд областей в понедельник, 4 августа, охватила воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
«Угроза применения баллистики из Курска. Киевщина (Бучанский р-н) — угроза ударных БПЛА. БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный», — говорится в сообщении ПС.
Это уже четвертая воздушная тревога в сутки.
Напомним, Россия атакует Украину реактивными дронами.