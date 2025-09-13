Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что известно

На Украину летят российские дроны

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве и ряде областей в субботу, 13 сентября, по состоянию на 13:51 раздается воздушная тревога.

Причина — угроза вражеских БПЛА, говорится в сообщении КМВА Telegram.

“Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги. Если есть проблемы с доступом к укрытию или обращение через „Киев Цифровой“ осталось без ответа, сообщите об этом @KyivShelterBot”, — говорится в сообщении.

Реклама

В Воздушных силах сообщили о вражеских дронах также в Днепре и Житомирской области.

“Внимание! Днепр — в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях! Вражеский БпЛА на севере Житомирщины курсом на запад”, — говорится в сообщении ПС.

“Внимание! Киев — в районе города вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!”, — добавили в Воздушных силах.

Напомним, минувшей ночью Россию всколыхнули взрывы из-за атаки дронов. В Ленинградской области беспилотники атаковали самый крупный российский нефтеналивной порт Приморск. На одном из судов вспыхнул пожар.