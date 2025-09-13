- Дата публикации
-
Украина
Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что известно
На Украину летят российские дроны.
В Киеве и ряде областей в субботу, 13 сентября, по состоянию на 13:51 раздается воздушная тревога.
Причина — угроза вражеских БПЛА, говорится в сообщении КМВА Telegram.
“Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги. Если есть проблемы с доступом к укрытию или обращение через „Киев Цифровой“ осталось без ответа, сообщите об этом @KyivShelterBot”, — говорится в сообщении.
В Воздушных силах сообщили о вражеских дронах также в Днепре и Житомирской области.
“Внимание! Днепр — в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях! Вражеский БпЛА на севере Житомирщины курсом на запад”, — говорится в сообщении ПС.
“Внимание! Киев — в районе города вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!”, — добавили в Воздушных силах.
Напомним, минувшей ночью Россию всколыхнули взрывы из-за атаки дронов. В Ленинградской области беспилотники атаковали самый крупный российский нефтеналивной порт Приморск. На одном из судов вспыхнул пожар.