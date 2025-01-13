Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Киев и ряд областей в понедельник, 13 января, по состоянию на 18.39 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях и назвали причину.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! Скоростная цель через Сумщину!" – говорится в сообщении.

Карта тревог на вечер 13 января 2025 года / Фото: alerts.in.ua

Напомним, ранее авиационный эксперт Игорь Романенко выразил мнение, что Украина наконец-то должна начать использовать свою авиацию не только как средства ПВО, как это происходит с американскими истребителями F-16. Очень важна в боевых операциях воздушная поддержка сухопутных войск. И с этой задачей может справиться даже небольшое количество самолетов, которые могут улучшить эффективность поражения наземных целей врага.

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