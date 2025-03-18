Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Киев и область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Киев и ряд областей во вторник, 18 марта, снатом на девять часов охватила воздушная тревога.
В Воздушных силах сообщили об угрозе вражеских дронов.
"Киев и область — угроза применения врагом ударных БпЛА! Вражеский БпЛА на востоке Черниговщины, курс — западный... Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину", — говорится в сообщении ПС.
Напомним, утром 17 марта Трамп анонсировал свой разговор с Путиным на 18 марта. Глава Белого дома настаивает на прекращении войны.