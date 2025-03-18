Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Киев и ряд областей во вторник, 18 марта, снатом на девять часов охватила воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили об угрозе вражеских дронов.

"Киев и область — угроза применения врагом ударных БпЛА! Вражеский БпЛА на востоке Черниговщины, курс — западный... Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину", — говорится в сообщении ПС.

Карта тревог по состоянию на 9:05 18 марта / Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром 17 марта Трамп анонсировал свой разговор с Путиным на 18 марта. Глава Белого дома настаивает на прекращении войны.

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