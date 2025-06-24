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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики в областях, где объявлена воздушная тревога!

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Киев и ряд областей во вторник, 24 июня, по состоянию на 11.20 охватила воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили Telegram об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

Напомним, последние атаки на столицу Украины демонстрируют изменение тактики врага и усиление его агрессии. Киев регулярно страдает от массированных воздушных ударов, нанося городу значительные разрушения и, к сожалению, приводя к человеческим жертвам. Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко объяснил, что стоит за этими атаками и какие средства необходимы Украине для эффективного противодействия.

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