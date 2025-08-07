- Дата публикации
Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока и юго-востока!
Дополнено новыми материалами
Киев и ряд областей в четверг, 7 августа, по состоянию на 13.14 охватила воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока! Угроза применения баллистического оружия с юго-востока!», — говорится в сообщении ВС.
Напомним, Россия атакует Украину реактивными дронами.