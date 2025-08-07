ТСН в социальных сетях

Украина
356
1 мин

Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока и юго-востока!

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Киев и ряд областей в четверг, 7 августа, по состоянию на 13.14 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока! Угроза применения баллистического оружия с юго-востока!», — говорится в сообщении ВС.

Напомним, Россия атакует Украину реактивными дронами.

