- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза
Угроза применения баллистического вооружения из Курска.
Киев и ряд областей в пятницу, 15 августа, по состоянию на 15:04 охватила масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Курска», — говорится в сообщении ПС.
Напомним, ранее майор ВСУ назвал даты, когда Россия может возобновить массированные удары по Украине.