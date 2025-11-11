ТСН в социальных сетях

Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики из Курска!

Воздушная тревога

Воздушная тревога

Дополнено новыми материалами

Киев и ряд областей во вторник, 11 ноября, по состоянию на 7.10 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистики из Курска!» — говорится в сообщении ВС.

