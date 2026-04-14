Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога

Реклама

В Киеве и ряде областей во вторник, 14 апреля, по состоянию на 15:07 раздается воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили в Telegram об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения», — говорится в сообщении ПС.

Реклама

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Напомним, 14 апреля российские оккупанты продолжили террор мирных украинцев. Враг атакует почти во всех прифронтовых областях и регионах. Взрывы прогремели сразу в нескольких городах Украины. Российские войска били по жилым домам, инфраструктуре и портам. Под массированными атаками с начала дня Харьков и область, Измаил, Кривой Рог, Днепр, Чернигов, Херсон и область, Сумская и Запорожская области.