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- Украина
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Всю Украину охватила воздушная тревога: что известно
Вся Украина — ракетная опасность, зафиксирован взлет МиГ-31К.
В Украине в четверг, 31 июля, по состоянию на 13:55 объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении ВС.
Это уже третья воздушная тревога за сутки.
Напомним, в ночь на 31 июля Россия атаковала Киев «Шахедами» и ракетами. Пострадали более 120 человек, восемь погибли.
Отметим, что в больницу попали младенцы и беременная женщина. На стационаре сейчас дети пяти- и восьми месяцев. Одному из малышей провели операцию, ему ничего не угрожает.