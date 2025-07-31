Всю Украину охватила воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога / © ТСН

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В Украине в четверг, 31 июля, по состоянию на 13:55 объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении ВС.

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Это уже третья воздушная тревога за сутки.

Напомним, в ночь на 31 июля Россия атаковала Киев «Шахедами» и ракетами. Пострадали более 120 человек, восемь погибли.

Отметим, что в больницу попали младенцы и беременная женщина. На стационаре сейчас дети пяти- и восьми месяцев. Одному из малышей провели операцию, ему ничего не угрожает.