Украина
151
1 мин

Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: что известно

Угроза применения баллистического вооружения.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей в пятницу, 26 сентября, по состоянию на 14:09 раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные Силы Украины в Telegram.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! Скоростная цель в Сумской области, курс юго-западный!» — говорится в сообщении.

Ранее ТСН.ua сообщал, как дешевые российские дроны «Италмас» создают главную опасность для Украины. Эти дроны способны перегрузить украинскую систему ПВО: их сбитие стоит значительно дороже производства.

Новость дополняется
