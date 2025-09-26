- Дата публикации
Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: что известно
Угроза применения баллистического вооружения.
В Киеве и ряде областей в пятницу, 26 сентября, по состоянию на 14:09 раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные Силы Украины в Telegram.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! Скоростная цель в Сумской области, курс юго-западный!» — говорится в сообщении.
Ранее ТСН.ua сообщал, как дешевые российские дроны «Италмас» создают главную опасность для Украины. Эти дроны способны перегрузить украинскую систему ПВО: их сбитие стоит значительно дороже производства.
