Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: что известно

В Киеве и ряде областей в пятницу, 26 сентября, по состоянию на 14:09 раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные Силы Украины в Telegram.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! Скоростная цель в Сумской области, курс юго-западный!» — говорится в сообщении.

