Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Угроза применения баллистического вооружения из Курской области в областях, где объявлена воздушная тревога.

В субботу, 18 января, в 21:38 Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили воздушные силы.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Курской области в областях, где объявлена воздушная тревога. Скоростная цель на Миргород. Скоростная цель на Кривой Рог с северо-востока", – говорится в сообщении.

Карта тревог на 21:45 18 января / Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром 18 января РФ атаковала баллистикой столичную Лукьяновку. Мэр Виталий Кличко сообщил, что поврежден вход станции метро "Лукьяновская" и водопровод. Также пострадал ресторан быстрого питания McDonald's. Удар произошел в нескольких километрах от Офиса президента.

В результате атаки баллистической ракетой в субботу утром в центре Киева погибли три человека, еще трое получили ранения.

Читайте также: