Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3910
Время на прочтение
1 мин

Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушные силы Украины сообщили о вражеских дронах.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Вражеские дроны

Вражеские дроны / © ТСН

Киев и ряд областей Украины в четверг, 13 ноября, в 23:50 охватила воздушная тревога.

Воздушные силы Украины сообщили о вражеских дронах. Соответствующее сообщение появилось на канале ПС в Telegram.

  • БпЛА в направлении Киева, Черкасс, Полтавы.

  • БпЛА мимо Обухова в направлении Киева.

  • БпЛА в направлении Белой Церкви с юго-востока.

  • БПЛА с Николаевщины курсом на Одесщину (вектор — Буялык, Березовка).

  • Новые БПЛА заходят на север Черниговщины из Брянщины, курс — южный.

Напомним, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил о том, что Россия сменила тактику ударов по Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
3910
