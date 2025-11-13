- Дата публикации
Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза
Воздушные силы Украины сообщили о вражеских дронах.
Киев и ряд областей Украины в четверг, 13 ноября, в 23:50 охватила воздушная тревога.
Воздушные силы Украины сообщили о вражеских дронах. Соответствующее сообщение появилось на канале ПС в Telegram.
БпЛА в направлении Киева, Черкасс, Полтавы.
БпЛА мимо Обухова в направлении Киева.
БпЛА в направлении Белой Церкви с юго-востока.
БПЛА с Николаевщины курсом на Одесщину (вектор — Буялык, Березовка).
Новые БПЛА заходят на север Черниговщины из Брянщины, курс — южный.
Напомним, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил о том, что Россия сменила тактику ударов по Украине.