Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза
Угроза применения баллистики!
В Киеве и ряде областей Украины во вторник, 3 февраля, по состоянию на 15.07 объявлена воздушная тревога.
Причина тревоги — угроза баллистики.
Об этом говорится в сообщении КМВА в Telegram.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — уточнили Воздушные силы в Telegram.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
В Киеве это уже третья воздушная тревога за сутки. Первая воздушная тревога в Киеве продолжалась 7 часов 20 минут. Вторая воздушная тревога длилась 41 минуту.
Новость дополняется