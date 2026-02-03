Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей Украины во вторник, 3 февраля, по состоянию на 15.07 объявлена воздушная тревога.

Причина тревоги — угроза баллистики.

Об этом говорится в сообщении КМВА в Telegram.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — уточнили Воздушные силы в Telegram.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

В Киеве это уже третья воздушная тревога за сутки. Первая воздушная тревога в Киеве продолжалась 7 часов 20 минут. Вторая воздушная тревога длилась 41 минуту.