ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
760
Время на прочтение
1 мин

Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Угроза применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © Getty Images

Киев и ряд областей Украины в четверг, 12 марта, по состоянию на 13:39 охватила воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения», — говорится в сообщении ВС в Telegram.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Дата публикации
Количество просмотров
760
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie