Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза
Угроза применения баллистического вооружения.
Киев и ряд областей Украины в четверг, 12 марта, по состоянию на 13:39 охватила воздушная тревога.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения», — говорится в сообщении ВС в Telegram.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!