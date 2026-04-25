Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей Украины 25 апреля раздается воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.
Об этом сообщили в КМВА.
«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.
В ВС Украины отметили, что зафиксирован БПЛА мимо Броваров — курсом на Киев.
Напомним, в ночь на 25 апреля Днепр подвергся комбинированной атаке, включая баллистику, дроны и ракеты, что повлекло за собой пожары и повреждения зданий.
К слову, сегодня ночью, 25 апреля, россияне нанесли массированный удар по Украине.
В частности, под атаку попали Одесская область, Днепр, Харьков и Белая Церковь.