Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Тревога

В Киеве и ряде областей Украины 25 апреля раздается воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

Об этом сообщили в КМВА.

«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.

В ВС Украины отметили, что зафиксирован БПЛА мимо Броваров — курсом на Киев.

Воздушная тревога в Украине

Напомним, в ночь на 25 апреля Днепр подвергся комбинированной атаке, включая баллистику, дроны и ракеты, что повлекло за собой пожары и повреждения зданий.

К слову, сегодня ночью, 25 апреля, россияне нанесли массированный удар по Украине.

В частности, под атаку попали Одесская область, Днепр, Харьков и Белая Церковь.